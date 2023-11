'Joaquín, el novato' recibió la visita de Gerard Piqué e Ibai Llanos con el objetivo de enseñarla a Joaquín cómo convertirse en un streamer de éxito. Era una de las entrevistas más esperadas, ya que el exfutbolista del Barcelona lleva siendo una de las caras más buscadas desde que se hizo pública su ruptura con Shakira.

En los últimos tiempos se ha convertido en el blanco de las críticas por su comportamiento y su nueva relación con Clara Chía, algo sobre lo que no ha querido profundizar, pero sí ha confesado que le gusta "calentar" y provocar. Y es que el catalán reconoció que se siente "cómodo" en la polémica.

El presentador ha querido saber como es capaz de gestionar todas esas situaciones y ha desvelado su clave. "No darle importancia, saber a lo que estás jugando", le respondió. Además, desveló que le gustaba acudir a estadios de equipos contrarios, tales como el Real Madrid o el Espanyol, para provocar a los asistentes: "Hay gente que lo evita, pero yo no. Yo los miro y me río. Eso me encantaba, era el aliciente para luego jugar bien."

"Es bueno que no te afecte mucho. No sé si es bueno que no te afecte nada, porque si no ya haces lo que te da la gana y te pasas tres pueblos", le comentó el presentador ante sus palabras.

Fue en ese momento cuando Joaquín Sánchez aprovechó para lanzarle un buen zasca a su excompañero de profesión: "Bueno, podríamos decir que no te salpica, ¿no?", le preguntó haciendo referencia a la famosa canción de Shakira. "Ha venido con el juego de palabras", reaccionó el catalán.

"Me lo has puesto a huevo", se justificó Joaquín Sánchez. Sin embargo, Gerard Piqué no hizo demasiado caso a esta broma y trató de continuar con la conversación.

Durante el visionado con sus mujer e hijas en casa, Joaquín se confesó con ella sobre como había vivido esa situación. "Es que no me podía aguantar, me salió solo. Él no se enfadó, al revés. No entró, pero se lo tomó bien", les explicó.