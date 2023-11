La casa de 'GH VIP' ha estallado por los aires con el regreso de los finalistas para candidatos a la repesca. Algunos de los exconcursantes regresaron a Guadalix para desestabilizar por completo la convivencia y sobre todo a Jessica Bueno.

La modelo llevaba toda la semana pensando en la posible vuelta de su amigo Luitingo, pero para nada se esperaba lo que se iba a encontrar cuando eso sucediera. Y es que antes de verle ha podido hablar con Pilar Llori, que le ha desvelado que el cantante dijo fuera que "tenía sentimientos por ella".

La frialdad de Jessica Bueno, que se quedaba en shock al descubrir esta información, fue palpable en su encuentro con el cantante. "Si esta es la ilusión que te da...", le ha dicho él en su encuentro. "Estaba muy ilusionada, pero ¿cómo has podido liarla tanto?, preguntaba la concursante y se explicaba: "Si antes de ver a Pilar te hubiera visto a ti te hubiera abrazado muy contenta, no me lo imaginaba, todos estos días en la casa no pensaba otra cosa que volvieses".

El tercer finalista es Luitingo 😮 ¡Menudo encuentro con Jessica! ¿Volverán a tener una relación como la de antes?



🔁 Lo dudo

❤️ Al final se gustan y todo#GHVIPGala9 pic.twitter.com/GoC5sgQiq6 — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de noviembre de 2023

"¿Sabes lo que yo he hecho? Llorar echándote de menos", le ha dicho Luis. "Somos amigos", ha respondido ella tajante ante su afirmación. "¿Quién dice que no? Yo he roto porque no tengo sentimientos por Pilar, saliendo de aquí me di cuenta de que no tenía el sentimiento que realmente tenía que tener".

Jessica, sobre Luitingo: "Para mí aquí era un gran apoyo, como mi familia, me hacía feliz aquí dentro. Siento que ya no voy a poder tener eso con él" #GHVIPGala9 pic.twitter.com/BdNu5FiraB — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de noviembre de 2023

"Yo llego a plató al salir, lo dejé con Pilar porque me llamó 44 veces para ver que iba a decir, yo le dije que iba a decir lo que yo siento y dije que no quería estar con ella y que me encanta estar contigo. Que tengo un sentimiento muy especial contigo, siempre he dicho que eres una mujer espectacular, pero no he dicho que esté enamorado de ti ni que quiera una relación contigo", le ha explicado.

Habrá que ver como avanza la convivencia durante estos días y si ambos consiguen llegar al mismo punto en su relación, o si por, por el contrario,Jessica Bueno decide romper para siempre con Luitingo.