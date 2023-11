Ana Rosa Quintana llegó a las tardes de Telecinco como sustituta de 'Sálvame'. 'TardeAR' se presentó como un programa distendido, alejado de la estructura de 'El programa de Ana Rosa' con el que la cadena buscaba dar una imagen más limpia y familiar.

Aunque este nuevo formato no ha terminado de cuajar, al menos de momento, entre los espectadores, lo cierto es que sí que está mostrando una Ana Rosa más relajada y cercana, sobre todo gracias a la presencia de Kike, el sobrino de la presentadora.

Kike, el hijo del hermano de Ana Rosa, es ya un habitual de 'TardeAR' y en cada una de sus visitas da rienda suelta a su lengua y se despacha bien a gusto contra su tía.

En su última visita al programa ha comentado que varios espectadores le han dicho que no se creen que sea el sobrino de la presentadora e incluso le han preguntado si se trata de un actor. Para demostrar su parentesco, Kike ha mostrado una fotografía que le deja ver a él de pequeño con su tía.

"En esa foto yo creo que no había nacido ni Franco", ha bromeado el colaborador. Además, no ha perdido la oportunidad de bromear sobre su tía: "Mira qué guapa estabas con esa cara, que creo que no te habías puesto ni vitaminas ni esas cosas que te pones".

"Con lo mono que eras de pequeño...", le ha respondido ella. "Estaría bien que volviésemos a hacer esta foto, aunque no sé si me aguantarías", ha lanzado Kike a modo de broma.