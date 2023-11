Parece que Carmen Lomana y Pilar Vidal han enterrado el hacha de guerra en su particular enfrentamiento en 'Espejo Público'. La socialité y la periodista se han reencontrado en el plató del espacio matinal de Antena 3 para hablar de las fotografías protagonizadas por Genoveva Casanova y el príncipe Federico de Dinamarca.

"No sé si será un exorcismo o no, pero hemos conseguido algo casi imposible como sentar en un mismo sofá a Carmen Lomana y Pilar Vidal”, aseguró Griso antes de conectar con Gema López, que se encontraban junto a las dos colaboradoras y Gloria Camila.

“Genoveva (Casanova) ha obrado el milagro”, dijo la excolaboradora de 'Sálvame', culpando a estas imágenes de la concursante de 'Masterchef Celebrity' de este encuentro de Lomana y Vidal. “De repente os he visto hablar, tener algo en común...”, añadió la periodista antes que apareciese en pantalla un “Carmen y Pilar: el reencuentro”.

Después de llegar al set en el plató, Carmen Lomana y Pilar Vidal estuvieron intercambiando puntos de vista de manera sosegada y sin tensiones, dejando sus problemas aparte del tema que estaban tratando en 'Espejo Público'.

Cabe recordar que el origen de este conflicto entre Lomana y Vidal en 'Espejo Público' se produjo hace unas semanas a raíz de un controvertido comentario. "Durante la reunión de escaleta, ha habido diferencia de opiniones entre Pilar y Carmen a cuenta de una tema de actualidad que estabais tratando, que es la gordofobia", contó Gema López.

Instantes después, al respecto de este tema, Lomana aseguró que no había tenido ningún problema. Su versión que fue puesta en duda por sus compañeros, especialmente por Pilar Vidal, que puso más luz a este asunto al tomar la palabra.: "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España".

"La señora Carmen Lomana, que va de paz, amor y supereducación me ha llamado gorda", repetía la periodista, que posteriormente se dirigió directamente a la socialité, acusándola a su vez de estar en los mundos de Yupi: "Lo has hecho a propósito, lo ha visto toda la gente (...) Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, derivado de salud mental o de medicación. No lo sabes".

"Estás haciendo juicios de valor sin ningún sentido. Yo no te he insultado. No mientas. No vengo aquí a discutir", aseguró Lomana. "Imagínate que hubiésemos estado hablando de gente mayor y dijese, 'Ay, perdóname, Carmen'. Yo no me voy dedicando a hablar de problemas de los demás... Es un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma", le respondió Vidal.

A medida que el tema transcurría, Vidal se iba viniendo más abajo por momento después de que Lomana asegura que el comentario no fue intencionada. "No me hace ninguna gracia. Hay gente que sí me conocéis y sabéis cuál es mi problema. Yo nunca he estado así, he tenido un problema, que no lo voy a contar aquí, lo sabe quien lo tiene que saber, y le estoy poniendo solución", argumentó la periodista