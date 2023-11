Cuando está a punto de cumplirse una semana desde 'GH VIP' tomo la drástica decisión de expulsar de forma disciplinaria a Álex Caniggia y Gustavo Guillermo tras una gran discusión entre Laura Bozzo y José Antonio Avilés, las incógnitas siguen surgiendo en torno a este tema.

El programa anunció que se conocerían los motivos de la expulsión y se verían las imágenes de lo que sucedió durante la noche del miércoles, pero eso nunca pasó. Por ese motivo las especulaciones sobre lo ocurrido no dejan de sucederse y en la televisión Argentina también llevan días dándole vueltas al tema.

"Mediaset decidió rescatar el programa y firmaron contratos altos a algunos famosos entre ellos Álex Caniggia. Viendo la baja audiencia que tenía el programa evidentemente que si Álex Caniggia ganaba el concurso como todo hacía indicar que iba a suceder había que sacar la plata de donde si el concurso no daba ese crédito. Con otros concursantes se pactó otra salida y aquí había que hacer algo", aseguró un periodista español que intervino en la tertulia.

#GHVIP6N #GHVIP7N



En Argentina hablan de la expulsión de Alex Caniggia. Dicen que se ha ido porque su contrato era elevado y no lo pldian pagar por falta de audiencia.

Explica que se exageró la agresi0n y se pactó la salida.

Escuchad: pic.twitter.com/oAORvtpSrB — Locura (@Locura__) 7 de noviembre de 2023

"Evidentemente tenían que poner una excusa para deshacerse de los contratos más altos. No podían arriesgarse de que Álex ganara el programa", sentenció dejando entrever que el programa aprovechó esta situación para ahorrarse un dinero que ahora mismo no tiene.

El mánager de Álex Caniggia también ha concedido una entrevista en la que aseguró estar pendiente de una reunión con la productora de ‘GH VIP’ porque están valorando si se puede o no se puede repescar al concursante. Yo no soy muy optimista, es un tema de reglamentos, deberían romper el reglamento de ‘GH’. Pero es un clamor tan grande los que piden que vuelva Álex..."

#GHVIP7N #RepescaAlex7N



El representante de Alex Caniggia ha pedido las imágenes de la supuesta "agresi0n" y Mediaset no se las ha querido dar. pic.twitter.com/IuHBlfGmwO — Locura (@Locura__) 7 de noviembre de 2023

Los periodistas han querido saber si él ha podido conocer que fue lo que ocurrió realmente para que el programa decidiera tomar una decisión tan drástica sin dar demasiadas explicaciones. "En realidad yo no he visto el video, la gente de ‘GH’ no lo quiere mostrar y no puedo contar con detalle lo que ha pasado", concluyó.