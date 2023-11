Por quinto día consecutivo miles de personas se han concentrado en las inmediaciones de la sede de los socialistas en la calle Ferraz en protesta contra la ley de amnistía que negocian PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Las revueltas no cesan y en las últimas horas está dando la vuelta a 'X' la imagen de Iker Jiménez entre los manifestantes más problemáticos. "Iker Jiménez viendo en Ferraz a todos los fantasmas que no ha visto en los 18 años de su programa", escribió el usuario que compartió la fotografía.

Este mensaje ha causado una polémica entre las redes sociales, ya que han sido varios los usuarios que han asegurado que el comunicador fue a al encuentro como manifestante, profiriendo insultos por doquier. Unas acusaciones que han llevado al presentador de 'Cuarto Milenio' a explicar el motivo de su presencia allí.

Iker Jiménez viendo en Ferraz a todos los fantasmas que no ha visto en los 18 años de su programa. pic.twitter.com/bhbvKyTLnZ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 7 de noviembre de 2023

"Ir a cubrir una manifestación en vivo es ahora ser parte de la manifestación. Muy bueno", escribió en sus redes sociales. "Sorprende ver incluso a políticos o periodistas difundiendo imágenes de mi llegada a la manifestación, insinuando que yo era un manifestante más y profiriendo insultos públicos", se lamenta el periodista.

Ir a cubrir una manifestación en vivo es ahora ser parte de la manifestación. Muy bueno.

😉 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 8 de noviembre de 2023

"Como es obvio, yo estaba emitiendo La estirpe de los libres desde allí", aclara. Tal como el mismo ha querido explicar, Jiménez estaba allí realizando su trabajo para ir contando en directo todo lo que sucedía en las calles de Madrid.

Sorprende ver incluso a políticos o periodistas difundiendo imágenes de mi llegada a la manifestación, insinuando que yo era un manifestante más y profiriendo insultos públicos.

Como es obvio, yo estaba emitiendo #LaEstirpedelosLibres desde allí.

Tendremos que corregirles bien. pic.twitter.com/ZMeycsgxq5 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 8 de noviembre de 2023

Unas explicación que no ha convencido a los usuarios de 'X' que le han acusado de no estar presente en otras sonadas manifestaciones. "No te he visto en el "NO A LA GUERRA", por ejemplo... Ni en ninguna otra manifestación hasta ayer", "Te empeñas en negar lo evidente y no entiendo por qué", "Si es la primera vez que mueves el culo del sillón de tu programa para ir a "cubrir" un acto. ¡Qué casualidad!" o "Ahora cubres manis políticas? Y como es que nunca en un desahucio, por los cúrrelas del metal … etc", fueron algunos de los reproches más repetidos.