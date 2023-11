'Sálvame' desapareció de la parrilla de Telecinco el pasado 23 de junio, pero ocho de los colaboradores del programa están grabando un docureality para Netflix que consiste en buscar trabajo en América. Entre ellos se encuentran Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, María Patiño, Terelu Campos y Lydia Lozano.

En los últimos días, algunos de los colaboradores han visitado algunos programas populares de la televisión de Miami y México, entre ellos '¡Siéntese quien pueda!' o 'Vivalavi'.

El pasado viernes, María Patiño, Kiko Hernández y Lydia Lozano asistieron a 'Vivalavi' del Canal 6. "Hemos venido aquí a buscar trabajo", explicaba Kiko Hernández. El excolaborador comentó que habían cancelado 'Sálvame' y que ahora se estaban buscando la vida.

María Patiño, la gran deseada por la televisión mexicana

María Patiño aún sigue siendo presentadora de 'Socialité', pero en un momento dado, Raúl Magaña, uno de los presentadores del magacín le preguntó si se quedaba: "Has dicho que tienes trabajo allá, entonces ¿te regresas o te quedas?".

La excolaboradora de 'Sálvame' recibió una oferta laboral en 'Vivalavi' del Canal 6 y comentó que no sabía que hacer, que tenía que pensárselo, pero que es "ciudadana del mundo". No solamente eso, y es que añadió que tenía muchas dudas: "Ya en serio, hay tan buen rollo aquí que no estamos acostumbrados. Porque en nuestro programa hay de todo menos buen rollo. Así que no sé lo que haré…".