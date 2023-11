La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha dado a conocer el listado de los ganadores de la Antena de Oro 2023. En la categoría de televisión 'El Hormiguero', de Antena 3; Emma García, de Telecinco; Igor Gómez, Telediario Fin de Semana de TVE; Risto Mejide, de Cuatro; Cristina Pardo, de laSexta; y el Documental ‘En el valle de la luna’ del director Raúl Vaquero, producido por Eric Frattini, serán galardonados en la ceremonia que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

Las felicitaciones a estos conocidos rostros de la televisión no han dejado de sucederse desde que se conocieron sus nombres. Y una de las más llamativas ha sido la que Saúl Ortiz, subdirector de 'Fiesta', ha compartido sobre Emma García. El periodista le envió un mensaje de lo más sincero a su compañera de programa.

"Reconozco que cuando no la conocía no me caía especialmente bien. Desde la distancia, la percibía distante, fría, inaccesible. La primera vez que la vi estábamos en la redacción de 'Fiesta'. Llevaba un precioso vestido rojo y se iba a grabar la promo de este nuevo programa en el que íbamos a coincidir. Nos presentaron tibiamente, pero me preguntó cómo estaba y si tenía ilusión por el proyecto", comienza diciendo.

Reconozco que cuando no la conocía no me caía especialmente bien. Desde la distancia, la percibía distante, fría, inaccesible.



La primera vez que la vi estábamos en la redacción de Fiesta. Llevaba un precioso vestido rojo y se iba a grabar la promo de este nuevo programa en el… pic.twitter.com/RKQqSldZse — Saúl Ortiz (@saulortizs) 17 de octubre de 2023

"El paso de los días me hizo cambiar de opinión. Derrumbar los prejuicios. Conocerla, fue darme de bruces con una mujer fantástica, sensible, inesperadamente divertidísima, con una empatía difícil de encontrar en la caja tonta y con mucha autocrítica. Sabe lo que quiere, lo que no quiere y lo que necesita para que el programa fluya con naturalidad."

"Su suerte es ser creíble ante cualquier circunstancia. La admiro, la respeto y la quiero. Por eso no me extraña que el próximo 25 de noviembre vaya a recibir la Antena de Oro. Es un premio muy merecido y que llega en el momento perfecto", concluye felicitando a su compañera por el premio que está a punto de recibir.