La batalla por el rosco entre Óscar y Moisés Laguardia está que arde, sobre todo cuando se acerca el tramo final de la prueba y ambos concursantes están emparejados. En uno de los últimos programas, esto volvió a ocurrir y, empatados a 21, ha sido el madrileño el que ha tenido que arriesgar al tener más fallos acumulados.

La victoria parecía que se la llevaría el experimentado Moisés, pero un acierto de Óscar podría cambiarlo todo y salvarse 'in extremis' de la silla azul. Sin embargo, el madrileño no lo tenía del todo claro y le ha tocado ir a la desesperada con una palabra con la que no estaba muy convencido, pero con la que quería arriesgar.

Al parecer, la palabra que tenía en mente no le convencía del todo, aunque sí le hacía cierta gracia pronunciarla en plena emisión, como el mismo admitió: "Seguramente diga una chorrada, pero me hace ilusión decir esta palabra en televisión".

La palabra que Óscar quería decir en televisión sorprendió a todos

La letra en cuestión era la T, con la cual Óscar se la iba a jugar para tratar de evitar irse a la silla azul. Con el público expectante por conocer el misterio generado por el concursante, el rival de Moisés contestó entre risas: "Trócola." El rojo se tiñó de nuevo en su rosco, pues la respuesta correcta era 'Trocatinta'.

Finalmente, el marcador registró un empate a 21 y un 2-4 en fallos a favor de Moisés, por lo que Óscar asumió con deportividad que le tocaría enfrentarse de nuevo a la silla azul, la cual pone en riesgo su permanencia en 'Pasapalabra'.

Otra cosa no, pero además de montones y montones de programas, lo que acumula el programa de Roberto Leal son anécdotas que mantienen al público enganchado a la pantalla día tras día.