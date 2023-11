'El Hormiguero' arrancó la semana con un pequeño imprevisto. En el último programa Pablo Motos anunció que este lunes Laura Pausini visitaría el plató para presentar su nuevo disco, pero un problema de salud impidió a la artista acudir desbarajustado todos los planes del programa de Pablo Motos.

"Os habíamos anunciado que esta noche estaría con nosotros Laura Pausini. Viene, pero no hoy", comenzó explicando el presentador. "Se ha puesto malita y no ha podido venir. No es nada grave, por suerte. Laura, sé que me estás viendo, te mando un abrazo, recupérate pronto. Te vemos el día 20. Ha habido un cambio de fechas. El día 20 venía Josema y vendrá Laura Pausini. Entonces, esta noche, está Josema Yuste."

"De repente, Laura nos llama el viernes, que estaba malita y que no creía que estuviese. Te llamamos y tú, inmediatamente, con muchísima generosidad, dijiste: 'Cambiamos la fecha'", aseguró Pablo Motos.

"Es que, además, esta noche, da la coincidencia... Bueno, sigue tú", anunció Pablo Motos haciendo referencia al tenso momento que estaba viviendo el invitado a causa de una situación familiar que se estaba produciendo mientras él se encontraba en 'El Hormiguero'.

"Sí, tengo que tener el móvil encima de la mesa. ¡Ay! Acabo de recibir un mensaje. Bueno, afortunadamente, no. Estoy a punto de ser, en minutos, calculo, abuelo", explicó entonces el cómico que estaba visiblemente nervioso.

"Por segunda vez, pero es el primer niño de mi hija. Una hija te tira más y estoy muy nervioso, pero estoy feliz. Eso es lo importante", señaló Josema Yuste, a quien Motos ha reconocido ver "realmente inquieto".