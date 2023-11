La naturalidad de Roberto Leal es uno de sus grandes éxitos como presentador de 'Pasapalabra'. El andaluz conquista a todos los invitados que pasan por el programa con su humor y su guasa en cada una de las pruebas. Pero hay algo que hace que los espectadores desconocían hasta que Jorge Lucas lo ha sacado a la luz.

Todo ocurrió durante una de las pruebas. Roberto Leal anunció a al actor la temática de la prueba 'Una de Cuatro', que era animales. Al descubrirlo, Jorge Lucas le preguntó: “¿Pero tengo que hacer todo esto que haces tú?”, destapando una curiosidad sobre el presentador que la audiencia desconocía por completo.

El invitado ha dejado al descubierto el detalle del presentador que no suelen mostrar las cámaras. “Yo lo hago, no se me ve y luego queda raro porque vosotros hacéis gestos”, explicó Roberto Leal dejando el aire que es eso tan raro que hace.

Cuando estaba dando paso al equipo azul, el cámara enfocó al presentador y lo pillaron haciendo el gesto de un elefante mientras daba las pistas de la prueba.