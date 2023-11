Lara Álvarez se ha sincerado con Nagore Robles sobre su experiencia al frente de 'Supervivientes'. Varios meses después de conocerse que no seguiría en el reality, la presentadora ha contado cómo se sentía cuando viajaba a Honduras para presentar el programa de Telecinco en 'La casa de mi vecina' en Podimo.

“A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando en una esquinita al lado de un árbol. Estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento”, relata la asturiana, que inmediatamente tenía que recomponerse para comenzar el show: “Y luego entrar y decir: '¡Muy buenas noches, Jorge! ¡Muy buenas noches! ¡Besos desde Honduras!'. Porque, al final, dices: 'El espectador conecta para desconectar'", afirmó la comunicadora, añadiendo que la estancia en los Cayos Cochinos de 93 días era dura: "Se para la vida, y más en los últimos tres años que nos pilló la pandemia allí y no se podía hacer absolutamente nada”.

Por otro lado, Álvarez también explicó por qué decidió no presentar 'Supervivientes', asegurando que "fue totalmente necesario": "El momento no fue tan duro como durante la toma de decisión".

"Te enfrentas a un momento en el que el consumo de la televisión está bajando, estás en el programa que más audiencia está teniendo, un papel asentado porque hay una trayectoria y un cariño del espectador, y de repente dices: 'Es momento de un cambio'. No es que no disfrutara, pero tampoco sentía que fuera a hacer la última edición al 300%, que era lo que yo me implicaba en este programa, y no me parecía justo", comentó.

Por otro lado, Lara Álvarez fue muy clara a la hora de asegurar que 'Supervivientes' marcó "un antes y un después" en su carrera: "En lo profesional y en lo personal, porque allí me he enfrentado a mi mayor miedo: la soledad. Pero no es tanto el cansancio del encorsetamiento en un mismo papel, sino más lo que yo sentía. Necesitaba hacer cosas nuevas".

“Soy muy exigente y eso he tenido que trabajarlo para empezar a disfrutar. En 'Supervivientes', precisamente, por la necesidad de hacer un directo y tener el respeto por los concursantes que lo están pasando mal, mi autoexigencia era enorme. Ahora, en 'Me resbala', el objetivo es divertirse y romper con el miedo a la corrección”, aseguró la comunicadora.