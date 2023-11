Telecinco prometió que las tardes de la semana serían de entretenimiento tras la cancelación de 'Sálvame', pero la llegada de Ana Rosa Quintana como sustituta generó muchas dudas. Y aunque en un primer momento 'TardeAR' se presentó como un formato alejado de la política, poco a poco se ha ido viendo como estos temas suelen acaparar una parte de la tarde.

Ana Rosa Quintana ha ido introduciendo algunos temas políticos en su tertulia. Hace unas semanas, las redes cargaron duramente contra ‘TardeAR’ por analizar la guerra entre Hamás e Israel con colaboradores como Vicky Martín Berrocal, Lolita Flores, Alaska y Xavier Sardá y este lunes ha vuelto a generar una gran indignación entre los espectadores por comenzar el programa hablando del pacto entre PSOE y ERC.

"Vamos a hablar de pasta. El acuerdo ratificado entre el PSOE y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez implica que el gobierno condone un 20% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado. Ese 20% son 15 mil millones de euros. Pero claro si se perdonara el 20% de una deuda entre todas las comunidades autónomas, que además debe ser así, suman 192 mil millones de euros. O sea que hablaríamos con ese 20% de 38 mil millones. La pregunta que nos hacemos todos es ¿de dónde sale esa pasta y cómo nos afecta a nuestros bolsillos?", arrancó diciendo en 'TardeAR'.

Cosas que no cambiarán nunca, que @anarosaq aunque cambie de hora su estercolero seguirá siendo una terrorista mediática, embustera y manipuladora al servicio de la derecha#TardeAR6N — Բ૨αทjђZ 💍 (@FranjhZ) 6 de noviembre de 2023

Ana Rosa empezando la semana fuerte, una buena dosis de catalanofobia para meter miedo y generar odio. Un minuto tras terminar el otro programa y casi vomito.

Esta asustaviejas no se cansa. Ya en el unidígito y bajando. Como me alegro de que os vaya así, tía. #TardeAR6N — Jon y Punto (@PuntoyJon) 6 de noviembre de 2023

Ana rosa Quintana solo se puede permitir debatir de política con gente que no sabe como funciona la deuda pública yo es que no entiendo como se cree nada de lo que diga esta gente ninguna persona que tenga mas de dos neuronas #TardeAR6N — sonia (@mentalbreakdans) 6 de noviembre de 2023

He encendido la tele (craso error) y he visto un par de minutos de #tardeAR6N y JODER, MENUDA MIERDA. — pacolycos (@javilycos) 6 de noviembre de 2023

Seguid criticando al gobierno, que solo os ven los de la sección femenina. Como me alegro que además estéis palmando pasta. #TardeAr6n — Antonio Vilabella (@camoran_i) 6 de noviembre de 2023

A este debate se unieron sus colaboradores. Vicky Martín Berrocal, Xavier Sardà o Cristina Cifuentes comentaron el tema que terminó con la presentadora manifestando por todo lo alto su opinión. "Tenemos a un señor que es un prófugo de la justicia y se llama Puigdemont que está decidiendo el gobierno de España", zanjó Ana Rosa Quintana.

Una temática que generó un gran malestar entre los espectadores del programa que cargaron con dureza contra la nueva dirección de Mediaset y contra la propia presentadora. "Cosas que no cambiarán nunca...", "esta asusta viejas no se cansa", "como me alegro de que además estén perdiendo pasta", sentenciaron algunos usuarios en 'X'.