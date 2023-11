Sonsoles Ónega vivió una de sus tardes más complicadas en 'Y ahora Sonsoles' al entrevistar a Antonio, un joven de 14 años que lleva sufriendo bullying desde los 6 años y a su madre María, que le han contado todo lo que vive el joven padeciendo desde hace más de 10 años.

"Empezó en primero de primaria, yo era muy cortado y empezaron a insultarme, se subían encima de mi barriga, jugaban con mis gafas, me quitaban la botella de agua y me han llegado a pegar profesores", relataba el joven. "¿A pegar profesores?", preguntaba Sonsoles muy sorprendida. "Sí, un profesor de francés me pegó con la regla en el culo."

"No querían acercarse a mí, decían que daba asco y que olía mal", le contaba el joven sobre el infierno que vivió en el colegio.

Sonsoles se rompe ante el caso de bulling que ataba tratando #YAS2nov pic.twitter.com/9gpATuTiFd — TVMASPI (@sebas_maspons) 2 de noviembre de 2023

Después era María, la madre de Antonio la que explicaba el tormento que ha vivido su hijo desde los 6 años y dejó a todos helados al relatar el momento en el que su hijo estuvo a punto de tirarse en marcha porque no quería ir más al colegio. "De buenas a primeras abrió la puerta y el padre frenó. La suerte es que detrás no venía ningún coche, si hubiera venido hubiéramos provocado un accidente", relataba María. "¿Antonio te quisiste tirar de un coche en marcha?", le preguntaba Sonsoles al joven que asentía.

"¿Te quitaba las ganas de vivir el cole que es donde quieren ir los niños a vivir su infancia?", insistía la presentadora. "Sí, me intenté suicidar muchas veces", aseveraba Antonio. Una afirmación que provocó que Sonsoles no pudiera evitar romper a llorar teniendo que taparse con los folios.

La presentadora pidió disculpas a sus invitados mientras la madre de Antonio relataba el sufrimiento que llevan padeciendo desde hace años.