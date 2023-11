'Joaquín, el novato' recibió este jueves la visita de Bárbara Rey. La vedette charló con el exfutbolista sobre su vida y le dio las claves para convertise en un experto en el mundo del espectáculo. Después de la habitual entrevista, Joaquín y Bárbara recibieron a los hijos de esta, que acudieron a darle su apoyo.

La sorpresa fue mayúscula al ver que Ángel Cristo, el hijo mayor de Bárbara Rey quiso acompañarla en esta aparición. "Gracias, en especial a ti, que sé que no te gusta mucho esto. Estamos en familia", le dijo Joaquín al descubrir que había aceptado la invitación. "Cuando es algo así bonito, me encanta", aseguró el joven.

"¿Habéis visto la serie de vuestra madre?", quiso saber el gaditano. "Yo la vi hace un mes y medio. No me atreví hasta entonces", confesó Ángel mientras que Sofía afirmaba que ve la vida de su progenitora reflejada a la perfección tanto en la ficción de la plataforma de Atresmedia como en el documental Una vida Bárbara

De hecho, Sofía reconoció su alivio por el hecho de que por fin se sepa la verdad. "Cuando me preguntan por el tema del rey, lo paso mal. No me gusta hablar de ello".

Ángel ha sido mucho más crítico con el padre de Felipe VI: "Está muy bien que mi madre haya hablado, porque se portó muy mal con ella. La gente no sabe lo que pasó y se tiene que ver. Esa imagen de campechano y buena gente que tiene... No. Es todo lo contrario", aseguró.

"Ay, Ángel, no", trató de frenarle Bárbara, pero Joaquín entendía perfectamente el resentimiento: "Lo dice como tu hijo que es". "Ha habido momentos difíciles de mi vida en los que él ha estado, pero no ha estado", ha concluido la entrevistada.