Los encontronazos entre Alessandro Lequio y Joaquín Prat comienzan a ser una constante en 'Vamos a ver'. La duración del programa no le hace demasiada gracia al conde y no se esfuerza en disimular sus ganas de marcharse del plató.

No es la primera vez que el presentador le recrimina esta actitud o que no deje hablar a sus compañeros y en el último programa ambos han vuelto a protagonizar una situación un tanto tensa entre ambos.

El debate se ha centrado en el reencuentro del rey emérito, Juan Carlos I, y su nieta, a la que al parecer llevaba tres años sin ver; y en el plantón de Victoria Federica y Pablo y Juan Urdangarín en el 18 cumpleaños de la futura reina de España.

El programa también puso sobre la mesa lo sorprendente que ha sido que no haya trascendido ninguna fotografía del festejo más allá de lo puramente institucional. Mariángel Alcázar y Sandra Aladro han explicado que Casa Real había premeditado que no fuera posible captar ni una sola imagen de la princesa Leonor en la celebración.

Las explicaciones de sus compañeras parecían no importarle nada a Alessandro Lequio que no paraba de interrumpirlas para poder tomar la palabra. "Deja que terminen", le advertía reiteradamente Joaquín Prat para que respetara los turnos de palabra. "Perdona, pero vamos a hacer algo un poco divertido", se quejaba el colaborador.

"Escucha, eso lo decido yo, gracias", le espetaba de forma muy tensa y cortante el presentador. "Sí, sí lo decides tú, pero también nosotros los colaboradores, ¿no?", decía.

Tras el encontronazo, Alessandro Lequio ha podido tomar la palabra y pronunciarse sobre ese blindaje de la Casa Real. "Me parece una vergüenza que no tengamos fotos del evento. Mucho presumir de transparencia, pero el blindaje informativo ha sido absoluto. Algo que nunca ocurrió en otras celebraciones familiares. A mí me transmiten que no sabían si estaba más frío el ambiente en El Pardo o el consomé del Palacio Real."