Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer. La pareja celebró su gran día el pasado viernes 13 de octubre, en una ceremonia en la que sellaron su amor ante 140 invitados. Aunque oficialmente se habían casado unos días antes, quisieron celebrar por todo lo alto rodeados de amigos y familia.

La boda generó una gran expectación, sobre todo por la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Isa no contó con la presencia ni de su madre ni de su hermana, pero tal y como ha desvelado a la revista 'Lecturas', no quiso centrarse en los que no estaban. "He intentado no pensar en las ausencias, no voy a pensar en eso. Me siento muy querida, muy arropada por todas las personas que vienen. Tengo mucha gente, entre otros mi hijo, que va a estar aquí, que me quiere, me adora”, comentó. "Tengo motivos para sonreír."

Aunque ella ha puesto todos sus esfuerzos en disfrutar, ha sido inevitable no pensar en la ausencia de su madre y su hermano. Pero a pesar de las sonadas ausencias, la colaboradora disfrutó de uno de los días más felices de su vida y ahora ha querido compartir con sus seguidores algunos de los secretos mejor guardados de la ceremonia.

Además de en sus redes sociales, la hija de la Isabel Pantoja hizo una exclusiva con la revista 'Lecturas' que parece haber llegado a las manos de la tonadillera. Así lo desveló Marisa Martín Blázquez. La periodista desveló en 'TardeAR' cuál fue la reacción de la artista tras ver las fotografías de la boda de su hija con Asraf Beno: “Las fotos las vio de manera fortuita, de manera absolutamente casual. No fue porque ella estuviera buscando ver esas fotos."

“Lo que sucedió al ver esas fotos, es que en el estado en el que se encuentra actualmente Isabel Pantoja, que es un estado vital tanto en su ánimo como en todo lo que está sucediendo, le provocó una reacción que tuvieron que controlarla porque era preocupante. No quiero detallarlo en unos términos médicos, pero ella se preguntó que quizás tendría que haber hecho un gesto antes de que fuera la boda de la hija, o en la propia boda”, explicó.

"Yo creo que ella se ha arrepentido de no haber estado en el día de la boda de su hija. Ella había evitado que la informaran absolutamente de nada, que no quería que nadie le llamara”, añadió la periodista.