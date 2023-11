Pablo Motos y sus colaboradores debatieron en 'El Hormiguero' sobre la frenética actualidad política de los últimos días. Además de comentar la jura de la Constitución de la princesa Leonor, charlaron sobre la posible amnistía.

Juan del Val calificó lo sucedido de "algo absolutamente vergonzoso" y de una verdadera "humillación" para el PSOE. "No es el único Gobierno posible, es el único Gobierno posible para Sánchez", comentó. "El Estado pasa de perdonar a pedir perdón. Es la forma más extrema de humillarse y de rebajarse. A día de hoy el 1-O se puede repetir, porque los delitos que lo acompañan han sido totalmente aliviados", declaró el periodista Rubén Amón.

"Yo no voté a Sánchez, pero va a ser mi presidente cuatro años más. Por lo que me gustaría que mi presidente también gobernara para mí. Tiene que preguntar a todos los españoles si estamos a favor de la amnistía", sentenció Miguel Lago.

"Luego en las redes sociales dirán que esta tertulia es el reflejo de un grupo de fachas, que se rebela contra un gobierno progresista. Pero es que el escándalo es totalmente unánime, también lo es para los propios socialistas", señaló Amón. "Me rebelo absolutamente a esta mierda de no poder tener libertad de expresión, a cambio de que no te digan una palabra", estalló Pablo Motos ante las posibles críticas.

"Esta tertulia es una tertulia de grandes fachas", comentó entre risas Miguel Lago.