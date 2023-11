Sonsoles Ónega sorprendió a los espectadores en el último programa de 'Y ahora Sonsoles' anunciando la decisión que Antena 3 había tomado con respecto a la emisión del programa de este miércoles. La presentadora se disponía a despedir el espacio cuando anunció la paralización de la emisión.

"Pues son las ocho y uno. La hora perfecta para decirles adiós y que volvemos mañana. Ah, no. Mañana no, que es miércoles y no trabajamos", anunció, explicando a los espectadores que, con motivo del festivo de Todos los Santos, la cadena ha decidido no apostar por el espacio de Sonsoles.

En su lugar Antena 3 emitirá el 'Multicine' con las películas 'Un sueño para ella' y 'La última dama de honor'. Telecinco tampoco emitirá ni 'TardeAR', sino que apostará por 'Fiesta'.

'Y ahora Sonsoles' vuelve el próximo jueves 2 de noviembre con el horario habitual.