Tras la cancelación de 'Cuentos Chinos' nada se ha vuelto a saber de Jorge Javier Vázquez. El presentador desapareció de la televisión y la única aparición pública que hizo desde entonces fue en la boda de Isa Pantoja, a la que asistió como padrino, pero en la que solo estuvo dos horas.

En las últimas semanas, el secretismo en torno a su vida ha sido máximo. El presentador se mantiene en silencio en las redes sociales y se desconoce cuál está siendo su rutina ahora que no tiene que estar al frente de ningún programa.

Para acallar los posibles rumores, Jorge Javier ha querido sincerarse en su blog de 'Lecturas' y ha desvelado a que está dedicando su tiempo libre. Tal y como ha desvelado esta semana "ha sido de un trajín extraordinario".

"Llamé a Carolina Sobe para que me diera cita en alguno de los centros donde trabaja para hacerme el láser en todo el cuerpo. Incluso en las partes más íntimas, que como ya he contado alguna vez por aquí también me las depilo. Aprovecho para escribir que estoy muy orgulloso de mí mismo porque por fin he cogido la costumbre de ponerme todos los días un líquido en las pestañas para que se me vuelvan kilométricas. También me ha tocado esta semana manos y pies y corte de pelo. Un agotamiento extremo", confiesa.

"Cuento todo esto porque he visto que personas que se pasan la vida entera haciendo lo que yo esta semana se oponen tajantemente a que se reduzca la jornada laboral. Hay gente que no soporta no trabajar porque detesta volver a casa y darse de bruces con un panorama detestable. Pues que aprendan a vivir, digo yo."

"Además de dedicarme a mi cuerpo he de confesar que esta semana he visto un programa de televisión entero: 'Dúos increíbles'. Es que sale Paloma San Basilio y eso es para mí un motivo para seguir viviendo", apunta, antes de recomendar dos libros que se ha estado leyendo.