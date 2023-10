La salida de Alba Carrillo de Mediaset ha estado cargada de polémica. La colaboradora fue despedida fulminantemente tras su sonado encuentro con Jorge Pérez y que la llevó a convertirse en la protagonista de la mayoría de los programas de la cadena durante varios meses.

De un día para otro la cadena decidió no renovar su contrato y pasó a formar parte de la lista de famosos vetados por el grupo de comunicación. Tras varios meses destapando la cara más oscura de Mediaset, Alba Carrillo podría regresar a Telecinco y todo por una amiga.

La modelo conoce a Marta Castro, concursante de 'GH VIP' que está semana está nominada con dos pesos pesados. Para intentar que la otra ex de Fonsi Nieto se quede más tiempo en la casa, ha utilizado sus redes sociales para mostrarle su apoyo y hacer una inesperada confesión. "Al parecer Marta está nominada, no lo sé porque no veo esa cadena, pero quiero pediros que votéis a Naomi, vamos a salvar a Marta, tiene que ganar mucho dinerito para su niño", comenzó diciendo.

"Si Marta llega a la final, me voy con una pancarta a la puerta de Mediaset y, si no me echan, me quedo de público para darle un abrazo. Fijaos hasta donde puedo llegar", espetó Alba Carrillo siendo consciente de que es una situación que es muy difícil que se produzca.

Esta semana Marta Castro tiene un pie fuera de la casa. Su comportamiento en el concurso ha generado una gran controversia y son muchos los que quieren que salga expulsada. Todo apunta a que esta semana sea ella la que abandone la casa de Guadalix y deje en una fantasía la idea de que Alba Carrillo regrese a las instalaciones de Telecinco.