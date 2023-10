Carlota Corredera lleva un tiempo apartada de la televisión. La periodista gallega dejó la pequeña pantalla tras su fulminante despido de Telecinco y desde entonces, siempre ha tratado de eludir el tema. Pero ahora parece que lo está superando y ha decidido romper su silencio.

La presentadora se ha abierto en canal y ha hablado sin tapujos sobre el universo Mediaset en su última entrevista en ‘El Huffington Post’. Y aunque no ha querido profundizar mucho en su despido, ya que es un tema que aún le duele, ha lanzado una advertencia a la cadena. "Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré."

"Fue muy doloroso. Todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva. Yo creo que mi salida y el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposa antes de ser contada."

Sobre la grave crisis de audiencia que está atravesando Mediaset con todos sus programas y con todos los estrenos, Carlota Correda ha asegurado que esta podría haber sido "una oportunidad de oro para vengarme". "Podría decir ‘que se jodan’ o ‘les está bien empleado’ o ‘que no se hubieran cargado ‘Sálvame’. Pero es que eso no solo no lo pienso, sino que, además, me haría sentir mal", reconoció Carlota Corredera.

"Ojalá salgan del pozo en el que están ahora y de la debacle de audiencias que están viviendo. También hay una nueva directiva que ha tomado sus decisiones y tendrá que apechugar con ellas. Tienen sus accionistas que serán los que le tengan que reclamar o no los objetivos, los beneficios, lo que les corresponda. Eso ya es asunto suyo."

Siguiendo con esa sinceridad que la caracteriza, la presentadora ha respondido muy clara a la pregunta sobre si estaría dispuesta a trabajar para Antena 3. "Pues si me llaman allí me tendrán", respondió. "Yo no sé si encajo o no encajo en la línea editorial de Antena 3. No sé si encajo o no en TVE, pero yo creo que yo soy una profesional y al final lo que tienes es que encontrar el proyecto en el que tú des lo mejor de ti y que ese proyecto también encaje contigo".