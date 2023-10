'Sálvame' ha pasado a la historia de la televisión, pero los seguidores del programa no pierdan las esperanza con un posible regreso. Depués de 14 años, el pasado mes de junio, Telecinco decidía cancelar el programa de Jorge Javier Vázquez y todo su cortijo.

En un principio todo parecía apuntar que la decisión se debía a la caída de la audiencia que el programa había experimentado en el último año. También hay quien apuntó al giro de timón que buscaba la nueva directiva para el grupo de comunicación. Y la repuesta ha llegado.

David Valldperas, el que fue director de 'Sálvame' durante años, ha participado en el Podcast 'Querido Hater', conducido por el creador de contenidos Malbert, y se ha despachado a gusto contra la decisión de Mediaset.

"Ha sido una falta de respeto, pero no al equipo, sino al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás… no nos lo merecíamos. Me sentó fatal", comenzó diciendo.

Lo cierto es que semanas antes de que se tomara la decisión, el grupo se reunió con el equipo del magacín para comunicarles que, ante los rumores, no se preocuparan. Algo que resultó ser falso. "Era un golpe de Estado. Esa era la hoja de ruta que había prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron", confesó.

"Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial. ‘Sálvame’ no respondía a las expectativas de la nueva dirección. No querían un programa incómodo o gamberro o llámale con contenidos sorprendentes", reveló.

"Había un interés de desprestigio. Si tú te vas a cargar uno de los programas más vistos del momento y con la trayectoria que tenía, tienes que justificar algo más por lo que te lo cargas", desveló antes de añadir que 'Sálvame' sufrió un maltrato en los meses anteriores a su final con los sucesivos cambios de programación que se produjeron; recortando la emisión para probar con telenovelas u otros productos que terminaron siendo retirados por ser un fiasco.