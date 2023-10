'GH VIP' ha hecho un inesperado cambio en sus normas en las últimas horas que han revolucionado por completo la casa de Guadalix. Con el objetivo de caldear un poco más el ambiente y ver hasta donde están dispuestos a llegar los concursantes, el programa les permite cumplir algún deseo a través de subastas con las que ponen en juego el bote final.

Como era de esperar, esa nueva dinámica ha provocado que todo saltara por los aires tras la drástica decisión que tomó Jessica Bueno. Al conocer esta nueva posibilidad, la modelo no se lo pensó y pujó contra todos sus compañeros para poder escuchar la voz de sus hijos.

Este deseo le costó la friolera de 75.100 euros del premio final. Una decisión que dejó el premio final el 42. 600 euros.

"Me parece una pasada que nos hayamos quedado casi sin premio porque todos sabíamos donde nos metíamos, que no veríamos a nuestra familia. Ya no hay premio”, le recriminó Gustavo. "Lo que he hecho aquí hasta ahora ha sido llevarme bien con todo el mundo, nunca he pensado egoístamente, y veo como otras personas solo piensan en jugar, antes que los sentimientos de los demás ... Entonces veía que esos 75.000 ya estaban gastados por Laura y no quería permitir que una vez más se salieran con la suya”, respondió Jessica Bueno ante las acusaciones de sus compañeros.

La modelo no fue la única que decidió gastarse el premio final para cumplir con un deseo. José Antonio Avilés se dejó otros 12.000 euros a cambio de la inmunidad para salvarse de la nominación. A mí me apetece seguir aquí y si eso tiene un precio, y el concurso permite pagar por ello, yo lo hago”, se justificó. De esta forma, el bote se queda en 30.500 de los 150.000 euros iniciales.