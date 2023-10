La boda de Isa Pantoja sigue trayendo cola. Una semana después del enlace, la ceremonia y todo lo que en ella ocurrió sigue dando mucho de que hablar. Uno de los temas más controvertidos está siendo la expulsión de Aneth, una de las mejores amigas de la novia, durante la celebración.

Todo esto empezó cuando Alexia Rivas acusó a Aneth de que pasaba información a un formato de la cadena: "Isa tiene esas pruebas en su poder. Da información a algún programa porque se lleva bien con algún director". La periodista no dio nombres, pero sí lo hizo Pepe del Real colaborador de 'Vamos a ver', programa conducido por Joaquín Prat: "Aneth al parecer tiene muy buena relación con el equipo del programa en el que trabajaba Giovanna, con 'Socialité'".

Giovanna González, que trabajó durante seis años en ‘Socialité’ y ahora colabora en ‘Vamos a ver’, desmintió que Aneth haya cobrado dinero por dar información de la hija de Isabel Pantoja. "En ese programa no se paga nunca."

La cosa no quedó ahí. Este fin de semana, María Patiño quiso salir en defensa de su equipo y muy enfadada ha cargado contra el programa de Joaquín Prat. "Me parece insólito que hablemos de las fuentes de los compañeros. Conozco las fuentes de muchos compañeros, conozco cómo llegan muchas informaciones de Isa Pantoja no solo a este programa, sino también a otros", espetó.

"Me parece muy mal por parte de algunos compañeros que tengan la osadía y el atrevimiento de poner sobre la mesa con quien hablamos, porque yo nunca me atrevería a hacerlo con ninguno, trabaje en esta cadena o en la de enfrente. Cómo tengamos que poner sobe la mesa cómo nos enteramos de las cosas, aquí no va a salir perdiendo Aneth y tampoco este programa. Nosotros nos dedicamos a rasgar y a preguntar dónde no debemos."

"Para mí es un secreto profesional, pero sería muy fácil poner encima de la mesa porque conozco las fuentes de muchos de mis compañeros. Conozco cómo llegan muchas informaciones de Isa no solo a este programa, sino a otros. Y me voy a callar la boca", sentenció María Patiño.