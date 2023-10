La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha dado a conocer el listado de los ganadores de la Antena de Oro 2023. En la categoría de televisión 'El Hormiguero', de Antena 3; Emma García, de Telecinco; Igor Gómez, Telediario Fin de Semana de TVE; Risto Mejide, de Cuatro; Cristina Pardo, de laSexta; y el Documental ‘En el valle de la luna’ del director Raúl Vaquero, producido por Eric Frattini, serán galardonados en la ceremonia que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

Las felicitaciones a estos conocidos rostros de la televisión no han dejado de sucederse y en 'Fiesta' han querido celebrarlo por todo lo alto. Desde que el programa descubrió que Emma García era una de las galardonadas, no han dejado de celebrarlo y así lo han compartido este fin de semana con los espectadores.

"Todos tus compañeros quieren darte la enhorabuena por ese pedazo de premio", sorprendieron a Emma, que no sabía qué estaba ocurriendo. Muy emocionada, la presentadora no ha podido contener las lágrimas por este importante reconocimiento a su trabajo: "Es un placer sentir siempre vuestro cariño y vuestro apoyo. Me hace mucha ilusión, estoy súper agradecida y feliz en este programa. Nos están pasando cosas muy bonitas que hay que compartir."

"El día que tenga que recogerlo cae en sábado, así que… nos podemos ir todos de aquí directamente al Casino de Aranjuez a disfrutar de ese bonito día con todos vosotros, que es la ilusión que me hace", le confesó.

"Este premio me hace ilusión por compartirlo con vosotros y disfrutar cada fin de semana como lo estamos haciendo. Una de las cosas más bonitas que vivo ahora es el cariño y el ambiente que tenemos y, por supuesto, el público que, afortunadamente tenemos y espero que no siga acompañando", sentenció.