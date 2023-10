Despois dunha estrea cargada de emoción, reencontros e mensaxes centradas na prevención dos incendios forestais en Galicia, Xente marabillosa regresa esta semana á grella da TVG, o mércores ás 22:50 horas, cunha nova entrega que sobe, aínda máis, o nivel de intensidade. O acoso escolar é un gravísimo problema co que a sociedade convive dende hai anos, así que o programa decidiu centrarse esta semana na concienciación da poboación ante un mal que non fai máis que medrar. Para ser exactos, un de cada catro nenos sofre insultos, ataques psicolóxicos, illamento e mesmo violencia física por parte de compañeiros nos colexios e institutos galegos.

Como cada mércores, Lucía Rodríguez levará a batuta diante das cámaras. Comezará a noite expoñendo a problemática escollida e recibindo no estudio á madriña do programa, nesta ocasión Belinda Washington. Unha artista polifacética cunha sensibilidade especial ante a realidade e consecuencias do acoso escolar. Ademais, Jacqueline Mallo, unha modelo larachesa que usa a súa voz e experiencia para informar e mentalizar, porá a súa historia ao servizo do programa coa fin de visibilizar e atallar o problema.

Nesta liña, incidindo na necesidade de actuar en canto se detectan comportamentos perniciosos, Xente marabillosa emitirá dúas novas cámaras ocultas. Nelas unha estudante de Bacharelato que comeza a traballar nunha cafetería é acosada polas mesmas compañeiras que lle fan a vida imposible no instituto. As rapazas intentan por todos os medios molestar a vítima e conseguir o seu despedimento. Por sorte, os clientes do bar non están dispostos a permitilo. Especialmente, dúas persoas marabillosas que acudirán ao estudio para recibir o trofeo do programa, contar como viviron a experiencia e recibir unha homenaxe cargada de sorpresas. Entre elas, a mensaxe dunha lenda do fútbol coruñés como Donato Gama da Silva e a actuación musical de Irene Caruncho, gañadora do concurso musical La Voz.

Impacto social

A de esta semana é a segunda entrega desta segunda temporada do Xente marabillosa, un espazo que aposta por una combinación de concienciación social e entretemento que acadou gran impacto dende as súas primeiras emisións. As súas cámaras ocultas foron tema de conversación na rúa, pero tamén se viralizaron nas redes sociais, onde rexistraron centos de miles de reproduccións.

O programa aborda desde a proximidade un tema social cada semana, en clave positiva e co obxectivo de concienciar e promover a empatía cara os que sofren calquera tipo de discriminación. Tras tocar temas como a glotofobia, a violencia de xénero ou a saúde mental, nesta temporada centrará o foco sobre os incendios forestais, o alzhéimer, as estafas a maiores ou, como esta semana, no acoso escolar.