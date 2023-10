El pasado viernes 13 de octubre se celebró la esperada boda entre Isa Pantoja y Asraf Beno. Un día especial para la hija de la tonadillera marcado por la tristeza de la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Ninguno de los dos acudió al enlace, pero la colaboradora contó con una compañía inesperada.

Jorge Javier fue el padrino de Isa Pantoja y sobre ello se ha sincerado en su blog de la revista 'Lecturas' y sobre cómo se sintió en el evento. "Tuve la oportunidad de pasar un par de horas con la novia antes de que se iniciara la ceremonia. Qué nerviosa estaba. No podía ni hablar. Sobre todo momentos antes de encontrarse con Asraf."

"Lloré mucho durante el enlace. Y mira que no pensaba yo que iba a hacerlo, pero es que todo lo que sucedió la tarde del viernes rezumaba verdad. Brilló por su ausencia el postureo, la pose, el bienquedismo", ha confesado.

"Salió a hablar Anabel Pantoja y ya se me puso un nudo en la garganta cuando hizo referencia al momento en el que conoció a Isa. Porque también al que Isa apareció en nuestras vidas y me emocioné. La hemos visto crecer."

"Durante el cóctel estuve de cháchara con Carmen Borrego y Lydia Lozano. Qué alegría me da ver a mi gente. Han sido tantos años juntos. Es como reencontrarse con esa familia a la que no ves muy a menudo, pero que sabes que puedes tirar de ella en cualquier momento porque no te van a defraudar. Las vi muy bien. Divertidas. En plena forma en cuanto a lo de lanzamientos de pullas se refiere", ha detallado sobre su encuentro con sus excompañeras de 'Sálvame'.