Tras cuatro días en paradero desconocido, en la mañana del 16 de octubre, un reportero del programa ‘Mañaneros’ descubría el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren. Unas horas después y a esperas de la autopsia definitiva, todo apunta a que el joven posiblemente murió electrocutado tras tocar un cable de alta tensión de una catenaria, lo que le ocasionaría una brutal descarga eléctrica.

Las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana lo captaron subido al techo de un tren y todo apunta a que el chico cayó al espacio entre los dos vagones donde quedó encajado su cuerpo sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan sido capaces de encontrarlo.

Sobre este suceso estaban debatiendo en ‘Y ahora Sonsoles’ cuando Miguel Lago volvió a prender la polémica con un desafortunado comentario. "A mí este caso me entristece como a todos", comenzó diciendo.

"¿En qué punto estamos como sociedad en la que hay una estación como la de Sevilla un chaval guapo, bien vestido, y no hay nadie en la estación, ningún trabajador que le eche una mano? Me da que pensar que en esta era en la que vivimos, ya no nos ayudamos los unos a los otros", señalaba Miguel Lago.

Pero que asco este hombre, diciendo eso blanco, guapo, bien vestido que te paso Miguel Lago??? Que tiene que ver eso y @sonsolesonega diciendole muy bien por decirlo. — Gabriela Gato (@GatoGabriela) 16 de octubre de 2023

Oye pues al final va a ser verdad que Miguel Lago es un jodido escombro de persona. — ArkuaEtaGezia (@dynfarch) 16 de octubre de 2023

No se entiende porque el

Chico era blanco, alto y guapo. Si llega ser negro y feo si se entendería que nadie le

Ayudase? Madre mía! — Madeline Cuevas (@Madelin61508661) 16 de octubre de 2023

Miguel Lago es un impresentable y quien oyendo las barbaridades que dice se lo consiente, lo mismo. — Montse ❤️💛💜 🔻 (@montsevtvigo) 16 de octubre de 2023

Una vergüenza de colaborador, Miguel Lago , si sigue ahí, dejaré de ver el programa, sus comentarios, un día racistas, otro senofogos, otro de pura chulería, eso sumado a sus famosos monólogos que maldita la gracia que hacen y claramente fascistas, no merece estar en tv — javier escribano (@Jojaesga) 16 de octubre de 2023

Unas palabras que han desatado el enfado en las redes sociales. Los usuarios de 'X' se han estallado contra el colaborador y contra el programa por permitirle tales palabras. "Una vergüenza de colaborador", "impresentable" o "¿este hombre que está diciendo?", fueron algunos de los comentarios más repetidos.