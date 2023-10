Sonsoles Ónega se convirtió el pasado fin de semana en la ganadora de 72º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela histórica 'Las hijas de la criada', la historia de una familia gallega de empresarios a lo largo de los tres primeros tercios del siglo XX.

Este lunes regresó a 'Y ahora Sonsoles' tras recibir el galardón para someterse a una entrevista por parte de sus compañeros de programa. Miguel Lago fue el escogido para sentarse en una aparte con la presentadora y preguntarle sobre el premio y dejar claro que "se acude a este premio bajo un pseudónimo. Nadie sabía que te habías presentado".

"No lo sabían ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis padres. Nadie sabía que me había presentado. Sabía que era finalista desde el lunes, pero tenía que esperar a las deliberaciones finales. Yo sabiendo todo esto me callé, no quería defraudar a nadie, por si luego no ocurría", confesó la presentadora. "La inseguridad es algo que tengo en mi ADN. Hay una parte de mí que no me deja ser disfrutona", confesó.

El humorista también quiso preguntarle por la reacción de algunos de sus compañeros de Atresmedia, que la abrazaron de camino a recoger el Premio Planeta. "No se puede ser más cariñoso que todos los compañeros de Antena 3 y La Sexta", espetó la presentadora lanzando una directa pulla a sus excompañeros de Mediaset. Y es que Ana Rosa ni nadie del grupo de comunicación en el que estuvo trabajando ha tenido ni una sola mención pública hacia su excompañera de cadena.