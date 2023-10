Jorge Javier ha empezado a interactuar un poco en sus redes sociales tras la cancelación de 'Cuentos Chinos'. Tras unas semanas en silencio y su reaparición pública en la boda de Isa Pantoja, a la que acudió como padrino, ha regresado a 'X' para lanzar un contundente mensaje contra una compañera del programa 'Mañaneros' de TVE.

El espacio presentado por Jaime Cantizando estaba abordando el tema de la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno cuando Pepa Jiménez soltó un comentario que chirrió mucho al presentador. "Todo esto es un paripé como lo dije yo el viernes pasado. No me digáis que hay una ceremonia. Yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura. Y aquí no había cura, no había nada, ni un notario", expresó.

"El viernes no había boda, había un paseíllo con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacerse las fotos y marcharse. Es todo surrealista y no entiendo nada", terminó diciendo la colaboradora mientras Jaime Cantizano le sugería volver a su "burbuja".

Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele. pic.twitter.com/FARxoCFUkD — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 17 de octubre de 2023

Jorge Javier ha querido responder a estas palabras con un contundente mensaje con el que carga contra TVE. "Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública", empezó escribiendo. "Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele", reflexionó Jorge Javier para concluir.