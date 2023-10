Horas después de que Netflix haya anunciado la fecha de estreno de 'Sálvese quien pueda' -el 10 de noviembre- y haya revelado las primeras imágenes de Belén Esteban, Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Víctor Sandoval lanzándose a la búsqueda de un nuevo empleo en Miami tras el final de 'Sálvame' el pasado junio, la ex de Jesulín de Ubrique ha reaparecido en un evento tan original como sorprendente.

Demostrando que no hay reto que se le resista, la 'princesa del pueblo' ha participado en un challenge culinario a contrarreloj para alzarse con el título de mejor chef del pollo. Para ello ha cocinado una hamburguesa y, a pesar de que no ha ganado el reto, se ha mostrado encantadísima con la experiencia. ¿Se ve participando en 'Masterchef' siguiendo los pasos de su ex?

Aunque asegura que "cocino bien", Belén reconoce que "no" se imagina en el talent culinario en el que actualmente está concursando Jesulín. "Yo cocino en casa, quien sabe lo que va a pasar el día de mañana, hoy me lo he pasado muy bien" añade, dejando la puerta abierta a probar suerte en el programa estrella de TVE en un futuro.

"En la vida hay muchas cosas que hacer. Ahora hay que disfrutar del tiempo que tenemos y de la familia. Toda mi gente está bien y yo contenta" explica, confesando que tres meses después del final de 'Sálvame' está disfrutando de este merecido descanso y dedicando tiempo a los suyos.

"Sigo con mi marido gracias a Dios. estoy muy contenta y paso de todo. Estoy en una época súper bien en mi vida y disfrutando y con trabajo que es lo más importante" añade, dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de crisis que les persiguieron a ella y a Miguel Marcos a principios de verano.

Vuelta a la plaza

Jesulín de Ubrique está viviendo un dulce momento. A su participación en el talent culinario de Televisión Española se suma el nacimiento de su bebé junto a María José Campanario, que no le ha acompañado a los últimos cactos debido a que se estab recuperando del parto y de unas molestias posteriores. Jesulín sigue mostrando su desparpajo y alegría en cada sitio al que acude como invitado. Incluso bromea con volver a relanzar su carrera musical, aquella que lleno plaza de todos y no precismanete para lidiar, sino para que muchos seguidores entonara aquel ya egendario para todos los nacidos antes de los 90 el "Toa, toa, toa". "Después de 25 o 26 años sigo reinando en la música. Yo voy a Eurovisión si los llevo a ellos de coro, si hay que ir, igual que fui a Benidorm, voy a Eurovisión", bromeaba en una entrevista reciente.

Además, muchos recuerdan su participación en el programa El Desafío de Antena 3. el torero volvía a la primera línea tars haber mantenido un perfil bajo durante los últimos años, a excepción de su papel de coprotagonista en Torrente 4. En Antea 3 destacó con la interpretación del pasodoble ‘España Cañí’ con copas de cristal.