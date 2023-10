Otro jueves más Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val acudieron a la tertulia de 'El Hormiguero'. En el día de la Hispanidad había mucho que comentar, pero al final, la presentadora y el escritor terminaron convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la mesa de debate por una inesperada discusión.

"Vengo de Los Ángeles", comenzó diciendo la presentadora ante la pregunta de Pablo Motos. "Claro, porque tú haces publicidad en Los Ángeles", dijo el presentador. "Oye, voy a Los Ángeles, estoy en Los Ángeles día y medio porque voy y vuelvo." Unas declaraciones con las que no estuvo muy de acuerdo su marido, que le reprochó que había sido un poco más de tiempo.

"Me vais a perdonar. Yo cogí el avión ayer por la tarde y he llegado esta mañana. Es día y medio", dejó claro Roca. "Sin embargo, sí que te ha dado tiempo a irte de compras", espetó el escritor que dejó claro que no estaba nada contento tras el viaje de su mujer.

Al parecer, mientras Nuria se había gastado casi sesenta dólares en un desayuno, a su marido tan solo le había regalado una camiseta de una hamburguesería valorada en cinco euros. Pero no solo eso, sino que a sus hijos les llevó bastantes más cosas que a él. Este detalle no gustó nada a Del Val, que le montó una escenita, a modo de broma, a su mujer tachándola de cutre.