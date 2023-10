Jorge Prado, triple campeón del Campeonato Mundial de Motocross, visitó el programa de 'La Resistencia' para compartir con David Broncano y todo su público su éxito más reciente en la categoría MXGP y reveló un lado divertido y desenfadado.

El joven piloto empezó su carrera con solo 3 años y ganó su primer Mundial con 10 y precisamente fue hablando de sus comienzos en el mundo del motocross cuando desveló una divertida anécdota sobre su infancia.

El programa mostró una imagen en la que el gallego aparecía con una camiseta en la que podía leerse Profilatex. "¿De condones?", le preguntó entonces Broncano sobre la marca que se mostraba en su ropa. "No sé. Me decían mis padres que eran productos farmacéuticos".

"Era un sponsor local de Lugo"; explicó su padre cuando le preguntaron sobre esto." Realmente era una empresa farmacéutica y escogió este producto singular para esponsorizar. El niño no me decía nada, pero los compañeros de moto le decían 'eh Jorge, que esto son condones' y él: 'No, no, son productos farmacéuticos."

Con 3 años empezó en el trial @jorgeprado61 y con 10 ganó el mundial alevín. Ahí le empezaron a entrar marcas. Y ahí entró la comedia. A pelo. Literal. pic.twitter.com/Rol3yQMagn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 10 de octubre de 2023

Después de esta conversación, Broncano quiso conocer un poco más sobre los orígenes del gallego. "¿Has dicho que eras de Lugo capital o Lugo pueblo?", le preguntó. "De Lugo, Lugo", dijo el joven.

"¿Y ahora el pueblo de Italia cuál es?", continúa el presentador. Jorge Prado le contó que ahora vive en Roma y ante la pregunta de Broncano de qué ciudad escogería, se muestra tajante al decir que Lugo "por todo", porque "es España" y porque la capital italiana es "un desastre".

Las redes sociales han aplaudido las palabras del piloto gallego. "Rúa Jorge Prado ya", "home claro" o "embajador de Lugo" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo que compartió la alcaldesa del Concello de Lugo en sus redes sociales.