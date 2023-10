Telecinco no deja de cosechar fracasos televisivos. La cadena, que decidió apostar por una nueva temporada más blanca y con contenidos para todos, tenía puestas todas sus esperanzas en 'GH VIP'. Pero nada más lejos de la realidad. El reality no termina de arrancar y los espectadores están cada vez más aburridos del contenido que ofrecen los concursantes.

Las tramas amorosas no enganchas y la salida de algunos de los concursantes más polémicos tampoco está ayudando mucho a su seguimiento. Y desde la casa parece que lo están notando o al menos así lo ha manifestado Laura Bozzo.

La presentadora, que tiene una amplia trayectoria haciendo televisión, se ha despachado bien a gusto contra el programa en una charla con sus compañeros. "¿Tú crees que alguien está viendo este programa? ¿Tú crees que a alguien le puede interesar este programa? Que me voten el jueves y me voy bien. Yo no me voy siendo parte de un fracaso televisivo, porque esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Es mi opinión. Yo, como espectador, no vería esto. Me parece aburrido", ha sentenciado sin pelos en la lengua.

"Un rato está bien, pero 24 horas con la misma cosa… no hay nada más", ha lamentado mientras ha pedido insistentemente que le voten para marcharse. "Este jueves que me voten. No estamos dando contenido."

— • TodoSalseO • (@TodoSalseos) 9 de octubre de 2023

Parece que la presentadora no se quedó a gusto y unos días después ha continuado con el mismo tema: "No es que haya realities que funcionen en unos países y en otros no. Lo que hay es mala elección del casting. Si tú pones personajes en un reality, el reality funciona. Si pones gente… ‘n’, no va a funcionar jamás en la vida", les dijo a sus compañeros.

Algunos de ellos entraron el debate hasta que la presentadora, alzando la voz, le pidió que se callara. "¡No hables de esto, por favor!", le espetó. "A ver, que no está funcionando qué. No estés hablando de algo que ha prohibido el Súper ayer. Estamos hablando de México. Nadie está hablando de acá", señaló la presentadora sacando a la luz que el concurso le dio un toque de atención tras sus comentadas declaraciones.

Que el super les prohibido hablar de si el programa va bien o no jajaja

— MaryGH2 (@Mary202085797) 10 de octubre de 2023

Esta no es la primera vez que la peruana destapa una supuesta conversación con el Súper. Hace unos días les dijo lo siguiente a sus compañeros: "A ver, chicos, me acaba de decir el Súper que el contenido que estamos dando de día es desastroso. ¿Ok? Entonces, paremos con esto, acostémonos temprano y mañana hagamos el contenido."