Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre visitaron 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de 30 monedas. Los dos actores visitaron a Pablo Motos para charlar sobre su serie y contar alguna que otra anécdota. Con esta visita, el actor también se convirtió en miembro del club Platino del programa.

El presentador repasó algunos de los momentos más destacados del actor y también sacó a la luz un suceso que le había ocurrido recientemente cuando evitó el robo de unos bolsos: "Estaba en una tienda en Madrid y vi algo raro y que los dependientes salían corriendo, yo también salí corriendo como un impulso y finalmente la otra persona se agotó y tiró los bolsos", recordó. "Pero creo que no hay que salir corriendo para evitar cosas. Si se los tienen que llevar, hay mil seguros que cubren eso", comentó.

Esta reacción tenía un motivo detrás que el actor quiso exponer en su intervención en 'El Hormiguero'. "De pequeño me hicieron bullying en el colegio, he tenido muchas pesadillas durante años en las que me pegan y no sé quién es. Me despierto muchas veces preguntando quién es, quién es", confesó.

"De pequeño me pegaron un grupo de niños y me generó un bloqueo ante la violencia, me creó un miedo, pero cuando veía la violencia desde fuera contra alguien vulnerable, explotaba de forma innata porque me veía ahí".

"Un día salía del cine y vi a un hombre pegando una patada a un perro. Le empujé inmediatamente", contó. "Me apartaron mis amigos y me preguntaron qué me pasaba. Les respondí que yo era ese perro. Me di cuenta en ese momento. Por eso salí corriendo detrás del ladrón, aunque no debería haberlo hecho", concluyó.