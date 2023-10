Javier Calvo y Javier Ambrossi visitaron 'El Hormiguero' para presentar 'La Mesías', su nueva serie que llega a Movistar Plus el próximo viernes 11 de octubre. Un trabajo completamente diferente a lo que tiene acostumbrado a su público.

Se trata de un thriller familiar que acerca a los espectadores a la vida de Enric, que a través de un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana formado por varias hermanas manifiesta todos sus tormentos surgidos de una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

La pareja de artistas explicó que 'La Mesías' "es un thriller a nuestra manera". Un novedoso proyecto que se basa en "muchos casos de familia que por cuestiones religiosas muchas veces, no quieren que sus hijos conozcan el exterior". "Hay padres que se creen que son los dueños de sus hijos", apuntó Javier Ambrossi.

Los invitados desvelaron como surgió la idea de este proyecto que les llevó tres años sacar a la luz y que nació de un retiro del equipo tras la última temporada de 'Paquita Salas'.

Se encontraban en el hotel SHA de Altea cuando después de un tratamiento con un neurólogo, Javier Calvo desarrollo la idea de 'La Mesías'. Un lugar que también visitó Pablo Motos y del que no guarda muy buenos recuerdos.

"Yo es que eso de los macrobióticos...", les decía el presentador. "Fuiste hace mucho, ¿no?", se interesaba Javier Calvo. "Ahora te llena, yo la primera vez que fui salí escuálido", añadía Calvo, pero no convencía a Motos.

"Yo en estas cosas soy muy radical. El 'coulant' que yo me comí conseguí que no supera a nada de nada, ni bueno ni malo, ni comida ni bebida. Fui con la idea de los macrobióticos y al segundo día me fui a un bar de gambas que había al lado del hotel", terminó diciendo Motos.