Javier Calvo y Javier Ambrossi visitaron 'El Hormiguero' para presentar 'La Mesías', su nueva serie que llega a Movistar Plus el próximo viernes 11 de octubre. Un trabajo completamente diferente a lo que tiene acostumbrado a su público.

Se trata de un thriller familiar que acerca a los espectadores a la vida de Enric, que a través de un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana formado por varias hermanas manifiesta todos sus tormentos surgidos de una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

"¿Creéis que esta serie molestará a la Iglesia?", les preguntó Pablo Motos. "No es nuestro interés molestar a nadie, sino hacer una reflexión sobre el dogmatismo y el fanatismo que no llevan a nada", desveló Javier Ambrossi.

"Yo fui a un colegio religioso y como niño gay en un colegio religioso en el que te señalan… aún no me lo he quitado, sigo teniendo traumas por ejemplo con el sexo. Lo que te pasa en el colegio y en la infancia lo arrastras toda la vida", afirmó Ambrossi. "Es más, con casi 40 años, sigo teniendo miedo si veo a un grupo de adolescentes por la calle."