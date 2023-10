Estrella Xtravaganza se mostró sin pelos en la lengua al ser preguntada por su experiencia como defensora de Albert Infantes en el debate de 'GH VIP'. La artista cargó duramente contra el reality de Telecinco en una entrevista concedida al medio El Generacional: "Fue un ñordo. No he visto gente más falsa metida dentro de un plató de televisión que allí. Te lo juro".

"Era apagar las cámaras y había gente que se secaba las lágrimas, gente que ni te miraba a la cara. De verdad que ha sido la experiencia en tele más fuerte que he vivido hasta la fecha", comentó la finalista de la segunda edición de 'Drag Race España'.

"La gente es serpiente allí, ¡serpiente! Se arrastran para llegar al plató las hijas de puta. Me dejaron hablar poco no, no me dejaron hablar nada", continuó diciendo Estrella Xtravaganza en esta entrevista.

La drag queen también señaló directamente a Marta Peñate en su dura crítica al programa de Telecinco: "Y la que tenía al lado, yo de vez en cuando le hablaba y ni me volvía a la cara. Ni me miraba la Marta esa".

Las palabras de Estrella Xtravaganza tuvieron una rápida reacción por parte de Marta Peñate, que no dudó en responder a la artista a través de su cuenta de X (antiguamente conocida como Twitter): "Estoy flipando… Hablé con ella en algún momento".

"Hablo con cada uno de los familiares que van, vamos, ni que yo me creyera Jennifer López. Chica, de verdad… Si quieres casito, toma casito. Estoy en shock. No entiendo nada", comentó la colaboradora de los debates de 'GH VIP'.

"¿Sabes lo que te pasa? Lo que pasa es que criticas porque te hubiera gustado ser la estrella. Tú no querías defender, tú querías protagonismo. Se te veía el ansia que tenías. Nos llamas serpientes cuando te hubiera encantado ser parte de todo esto. Una pena, no vales", aseguró Peñate tras ver una publicación de Estrella comentando el vídeo de sus declaraciones: "Estoy meada. Es que no puedo abrir la boca que lo suelto todo. Y encima se entera y se enfada. Sorry, honey".