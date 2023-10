Cristina Pedroche está de vuelta en la televisión. La presentadora, que llevaba varios meses apartada de la pequeña pantalla tras dar a luz a su pequeña Laia, ha retomado su agenda y ha regresado al plató de 'Zapeando'.

Un regreso que se le está haciendo un poco cuesta arriba y así lo quiso compartir con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram subiendo un sincero texto en el que manifestaba como se encuentra."Hoy ya vuelvo a mi horario normal. Sé que soy una afortunada, que tengo un trabajo que me apasiona, pero hoy me voy con el corazón en un puño. Me siento vacía y me duele el pecho. Sé que estará muy bien cuidada y mimada por mi madre, pero eso no quita que me duela. Mucho", confesó.

Lo cierto es que Cristina Pedroche está viviendo una la maternidad con mucha intensidad y está pasando por un montón de fases. A través de sus redes sociales suele manifestar como se siente y los muchos miedos e inseguridades a los que se está enfrentando en esta nueva etapa de su vida.

También lo quiso hacer en su primer día en 'Zapeando'. "Hoy llevo todo el día llorando, pero no pasa nada", le confesó a sus compañeros, tratando de cambiar de tema para no emocionarse al recordar que había dejado a su hija pequeña al cuidado de su madre.