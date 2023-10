Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumulan un bote de más que suculento. Desde que iniciasen su participación en el concurso de las tardes de Mediaset y su propósito de tener un local está cada vez más cerca.

Arrancaron su andadura en ‘Reacción en cadena’ el pasado 25 de mayo y desde entonces se mantienen sin que ningún grupo rival les tosa. Son imbatibles. Raúl y Borjamina Santamaría son hermanos y Bruno es uno de sus mejores amigos.

Los tres jóvenes gallegos pulverizan todos los récords de permanencia en el concurso que Ion Aramendi presenta cada tarde en Telecinco en el que la agilidad mental y la capacidad de adivinación es fundamental. Ningún equipo de concursantes desde que se estrenó el programa se ha desenvuelto tan bien como ellos.

Los tres vilagarcianos son imbatibles y se han ganado su puesto en el programa. No dejan de acumular victorias y han demostrado que la complicidad entre ellos es enorme y así lo demuestren cada tarde en la prueba estrella del programa.

Ya llevan varios meses en el concurso y la tensión ya empieza a notarse. El bote es cada mayor y en consecuencia, la exigencia. Por ese motivo los enfrentamientos entre ellos cada ves son más comunes y en ocasiones se alargan más de lo necesario.

En uno de los últimos programas Raúl se opuso a jugársela en ‘la última palabra’ sin comprar el eslabón misterioso en contra de lo que querían su hermano Borjamina y Bruno. "A mí no me gusta para jugármela, yo no me la jugaba", les comentó a sus compañeros. "Lo que no vamos a hacer es hacer caso a Raúl. Así que vamos a jugar. Bruno y yo queremos jugar con Mandela", le dijeron los otros dos integrantes.

Finalemente descubrieron que Raúl tenía razón y por no hacerle caso perdieron la posibilidad de sumar 23.750 euros a los más de 650 mil que acumulan por el momento. "Que no lo habéis hecho a mala fe vosotros. Raúl, no me voy a meter en el medio, pero no pasa nada. Simplemente, han decidido jugar Bruno y Borja y a veces sale bien y a veces no", trataba de apaciguar Ion Aramendi al ver la tensión que se había intalado entre ellos.

En la entrega de este lunes, el pique entre ellos continuaba y Raúl no se ha querido colocar en su sitio junto a sus compañeros. "Aquí hay un hueco por si alguien quiere ocuparlo, ya que a mí no me hacen caso", se quejó. "Anda, ven, no muestres tu mala educación", le pidió su hermano Borjamina.

"Ya podéis hacer las paces, porque los tres lo hacéis muy bien siempre y no me gusta que estéis con estos piques, que yo creo que en equipo siempre jugáis mejor", dijo Ion Aramendi animando al grupo a zanjar la polémica.