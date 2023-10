Telecinco no está pasando por su mejor momento. Después de batir el récord de peor audiencia de su historia durante el mes de septiembre, la cadena estaba buscando formas de mejorar la audiencia. Una de ellas es la nueva incorporación de un formato presentado por la ya veterana Emma García. Y arrancó haxe varios meses. Emma García ha vuelto a acompañar a los espectadores de Telecinco con un formato centrado en el corazón, y con un nutrido grupo de colaboradores, entre los que se encuentran algunos de los que formaron parte de 'Viva la vida'.

Emma García empezó hoy el programa Fiesta de una forma divertida. 'Fiesta' analiza en su sección 'Esto en mis tiempos no pasaba' algunos vídeos virales y entre los colaboradores llama la atención uno en el que a un hombre se le escapa un pedo durante una sesión con el fisioterapeuta. Con tanto meneo, esas cosas pueden pasar. El caso es que esto le ha recordado algo a Emma García relacionado con un invitado.

La presentadora cuenta que a ella le ocurrió "no hace mucho" que, a un invitado, se le escapó una ventosidad. De hecho, da más detalles y añade que no fue hace mucho tiempo, sino hace poco y en este mismo programa, en 'Fiesta'. "No me enteré, para no variar, porque yo estaba centrada en otra cosa".

"Se agachó y, entonces, se escuchó. Mis compañeros de sonido me dijeron 'vaya rato habrás pasado' y yo dije '¿por qué?' y es verdad que, en casa, se escuchó, pero yo no me enteré", comenta Emma García, aunque no quiere dar más detalles. Fue un hombre, eso sí: "En casa se escuchó, pero bien, pero aquí no se escuchó".