Sandra Barneda interrumpía ayer 'Así es la vida' para leer el mensaje de una persona que conocía muy bien a María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. La presentadora comentaba que se trataba de Yusan, quien fuera director de 'Qué Tiempo Tan Feliz', que hablaba de la relación entre la presentadora y el humorista.

Mientras Barneda leía el mensaje, Carmen Borrego ha roto en lágrimas en el plató, y no dudó en tomar la palabra para cargar contra 'Bigote':

"Es que yo todo eso que está contando lo he vivido, y he vivido el sufrimiento de mi madre cada día, y he visto a mi madre llorar cada día. Y quiero que, por lo menos ahora, no se la humille diciendo que si estaba con una o que si estaba con otra. Mi madre no se puede defender, ¿hay que hacerle esto a una persona que se acaba de ir y que nunca le hizo daño a nadie? Mi madre era una buenísima persona".

"Es que esto es embarrar lo que ha sido mi madre, ensuciar la figura de una persona que ha sido muy honesta siempre y no lo puedo soportar más. Yo he vivido como mi madre estaba con el móvil permanentemente sin vida por culpa de este sinvergüenza", continuaba la colaboradora entre lágrimas.

"No se pude hacer tanto daño a un ser humano, no es justo ¿Por qué le hiciste esto a mí madre? ¿Por qué le destrozaste los últimos años de su vida? ¿Por qué nunca volvió a ser feliz?", se preguntaba a la vez que pedía que tanto el humorista como la familia del mismo dejaran de hablar de su madre.