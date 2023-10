La llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco no ha tenido el efecto esperado. La que era considerada como 'la reina de las mañanas' empezó su andadura ocupando el espacio de 'Sálvame' con unos resultados que están muy lejos de lo que ella tenía acostumbrada a la cadena.

Mediaset no está teniendo mucha paciencia con sus estrenos. Hace sólo unos días que decidió cancelar el nuevo programa de Jorge Javier tras varias semanas en emisión por las bajas cifras de audiencia que estaba cosechando. Con Ana Rosa parece que no serán tan drásticos, al menos de momento.

El programa continúa con su emisión pero dándole un toque más relajado a los temas de los que se hablan. En su mesa de debate se tratan temas de todo tipo y en el último programa, Beatriz Archidona abría debate sobre las dietas milagro. "¿A ti que te gustaría, o sea tomarte una pastilla y qué te gustaría que pasara?", le preguntaba la copresentadora a su compañera.

"Si digo lo que me gustaría, igual me echan de la cadena, así que mejor casi que no lo digo", espetaba de pronto Ana Rosa Quintana, dejando en el aire lo que realmente pensaba.