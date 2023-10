Telecinco apuesta, a partir de las 21:50 horas, por una nueva gala de 'GH VIP'. Álex, Laura o Sol: tras la salvación el pasado domingo de Jessica, Karina y Michael, uno de los tres nominados se convertirá en el segundo expulsado de 'GH VIP 8'. El elegido por la audiencia con sus votos gratuitos a través de la app de Mitele abandonará la casa, aunque dispondrá de una última opción de seguir en el reality: la 'vida extra', dinámica por la que a cambio de 25.000 euros del premio final destinado al ganador, uno de sus compañeros podría 'comprar' la continuidad del expulsado en el programa. Además, los concursantes, que participarán en una nueva ronda de nominaciones, podrán ver y valorar imágenes de algunas de las situaciones que ha deparado su convivencia en los últimos días. Por otro lado, Pilar, que mantiene una especial relación con Luitingo, se enfrentará a un importante dilema en el que volverá a entrar en juego el premio final reservado para el vencedor. Además, los habitantes de la casa recibirán una sanción tras incumplir una de las normas de esta edición de 'GH VIP'.

Joaquín aprende de Almudena Cid en Antena 3

Antena 3 emite, a partir de las 22:45 horas, 'Joaquín, el novato' con Almudena Cid como invitada. Con cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos a sus espaldas, Almudena Cid se convierte en la nueva mentora de Joaquín, el Novato. La gimnasta tendrá el objetivo de que Joaquín Sánchez realice correctamente un ejercicio de rítmica, ante la atenta mirada de su familia, que seguirá el programa desde casa. Almudena abrirá su corazón con Joaquín en una entrevista muy emocionante donde repasará su trayectoria profesional: "Cuando me retiré no sentí ningún apoyo durante 8 años en mi carrera". Además, se sincerará sobre sus momentos personales más complicados: "Me habían dejado un piso al lado del teatro para que no cogiera el coche porque estaba teniendo pensamientos muy desafortunados", explica. Tras la entrevista, Almudena volverá al tapiz para impartir una divertida masterclass al Novato. Joaquín intentará desenvolverse usando los principales elementos de la rítmica: la pelota, las mazas, las cintas y las cuerdas. Como último reto, Joaquín tendrá que replicar uno de los deslizamientos estrellas de Almudena durante su carrera: el Cid Tostado.

La 1 emite, a partir de las 22:35 horas, el quinto programa de 'Masterchef Celebrity'. En la primera prueba, las celebrities se enfrentarán a tres cocinados sucesivos en los que los jueces irán descartando a los aspirantes que preparen los peores platos. Los mejillones serán los auténticos protagonistas de este reto. Las dos celebrities que elaboren los mejores platos se disputarán el ansiado pin de la inmunidad en un cocinado frente al ganador de 'MasterChef 11' Eneko Fernández. Además, el vencedor podrá destinar 4.000 euros a la ONG que escoja. Los encargados de vigilar a las celebrities durante el cocinado serán Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'. Para celebrar los 200 años de historia de la Policía Nacional, 'MasterChef Celebrity' se traslada a la Escuela Nacional de Policía en Ávila, donde tiene lugar la formación de todos los futuros agentes del cuerpo. Las celebrities tendrán que preparar un cóctel creado por el ganador de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity' Saúl Craviotto en el que destacan tapas como la ensaladilla rusa de gamba roja o la mousse de té verde con chocolate negro. Un total de 100 alumnos de la Escuela Nacional de Policía y sus agentes instructores serán los encargados de catar los platos elaborados por los aspirantes.

Chicote, al mando en laSexta

laSexta emite, a partir de las 22:30 horas, un nuevo capítulo de '¿Te lo vas a comer?'. El programa recupera uno de los reportajes más destacados, en el que Alberto Chicote deja de lado su faceta de cocinero para conocer de primera mano qué hay detrás de los procesos de alimentación y consumo que afectan directamente a los españoles.

Cuatro apuesta, a partir de las 22:50 horas, por una nueva entrega de 'Horizonte'. Iker Jiménez aborda la decisión de las autoridades francesas de retirar temporalmente del mercado un modelo de iPhone en el país galo, a raíz de un informe de la Agence Nationale des Fréquences que afirma que este tipo de dispositivos incumplen la normativa de radiación. A continuación, el programa se hace eco de la situación de Santiago Sánchez, aventurero español que lleva un año encarcelado en Irán al ser acusado de espionaje cuando viajaba a pie para disfrutar del Mundial de fútbol disputado en Qatar. Además, el espacio analiza la ola de violencia que se está viviendo en Suecia, junto a la psicóloga Sara Rico y el analista político Rubén Pulido.