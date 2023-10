Sálvame' ha pasado a la historia de la televisión, pero los seguidores del programa no pierdan las esperanza con un posible regreso. Depués de 14 años, el pasado mes de junio, Telecinco decidía cancelar el programa de Jorge Javier Vázquez y todo su cortijo.

En un principio todo parecía apuntar que la decisión se debía a la caída de la audiencia que el programa había experimentado en el último año. También hay quien apuntó al giro de timón que buscaba la nueva directiva para el grupo de comunicación. Y la repuesta ha llegado.

David Valldperas, el que fue director de 'Sálvame' durante años, ha participado en el Podcast 'Querido Hater', conducido por el creador de contenidos Malbert, y se ha despachado a gusto contra la decisión de Mediaset.

"Ha sido una falta de respeto, pero no al equipo, sino al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás… no nos lo merecíamos. Me sentó fatal", comenzó diciendo.

"Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial. ‘Sálvame’ no respondía a las expectativas de la nueva dirección. No querían un programa incómodo o gamberro o llámale con contenidos sorprendentes", reveló.

En la charla Malbert quiso plantearla la posibilidad de que 'Sálvame' regresara a la televisión y en caso de que esto ocurriera, cuál sería su respuesta. "Me lo tendría que pensar, como director. Mis jefes creo que claro que lo aceptarían. Porque es que son 14 años, ya está, para mí ya está", zanjaba Valldeperas.

Sin dejar de lado la línea de su podcast, Malbert ha ido directo a preguntar cómo lidiaba él como director de 'Sálvame' cuando algunos de los colaboradores se metían "coca por todo lo alto".

"Bueno, afición a esquiar", ha intentando suavizar el presentador. "Si ha habido alguien ahí delante esquiando, en el momento en el que ha perdido el control se le ha sacado de plató. Al menos en los programas que yo he dirigido. Belén entraba y salía. Eso estaba muy medido. En su mala época podía tener una tarde una explosión, enfadarse, y lo primero que hacía era arrancarse el micro e irse. Eso pasaba de vez en cuando", ha aclarado el exdirector.