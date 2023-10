'TardeAR' ha encendido su mesa de debate tratando el tema de las infidelidades. El nuevo programa de Ana Rosa ha querido conocer la opinión de sus colaboradores sobre esta prácitca y para ello ha contado con la presencia de un 'infiel profesional'.

Albert Arnaiz imparte cursos en los que enseña a ser infiel sin que te descubran y ha querido participar en el programa de Ana Rosa para dar su visión sobre la infidelidad. La presentadora ha querido conocer sus trucos y le ha preguntado al barcelonés cómo hace para ligar. El invitado ha confesado que nunca se ha casado, pero que sí ha tenido varias relaciones duraderas además de destacar en varias ocasiones que no tiene problemas para ligar.

"¿Y qué pasaría si además fueras guapo?", le ha espetado sin miramientos Ana Rosa Quintana escandalizando a sus colaboradores que se han echado las manos a la cabeza. "Antes tenía más pelo y eso ayudaba. Tampoco me considero un Adonis", ha bromeado el invitado.

"Yo no digo que seas feo. No eres feo, pero eres un tipo normal. No te veo entero, a lo mejor eres un tipo atractivo", le ha dicho la presentadora tratando de justificarse. Albert Arnaiz no se ha revuelto contra el corte de la presentadora, pero sí que ha defendido que para ligar con mujeres no hace falta ser guapo, sino saber escucharlas.