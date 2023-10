El trágico incendio en dos discotecas en Murcia que ha acabado con la vida de 13 personas ha estado presente entre los contenidos de 'Todo es mentira' de este lunes. Risto Mejide ha sido muy contundente a la hora de dar su opinión sobre lo ocurrido, mostrándose muy indignado tras escuchar las últimas novedades de la investigación por parte de las autoridades competentes: "Vaya por delante que los primeros y máximos responsables son los empresarios, los dueños de la discoteca, pero ahí tenemos a unos responsables políticos echando balones fuera".

"Que me diga un teniente de alcalde que es imposible tener constancia de la apertura de un local no solo me escama, sino que además me produce rechazo", continuó Risto Mejide en el programa de Cuatro.

El comunicador no cesó ahí con sus críticas hacía los responsables públicos, siendo más contundente aún: "Lo último que hay que hacer en este tipo de crisis, sobre todo cuando hay fallecidos por medio, es tratar a la gente como idiota"

"¡Por supuesto que es posible saber si un local está abierto! ¡Por supuesto que cualquier ayuntamiento de España tiene herramientas para saberlo!", aseguró Mejide posteriormente.

Instantes después de conectar con un periodista local, un representante del ocio nocturno de Murcia y con un arquitecto especializado, Risto Mejide finalizó el tema con una contundente sentencia al respecto: "Si se hubiese cumplido la ley, esas 13 personas estarían vivas ahora".