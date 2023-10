El pasado viernes 'GH VIP' vivió el primer abandono de la edición. Oriana Marzoli decidía dejar el programa después de la fuerte discusión que tuvo en la gala del jueves con su compañero Alex.

Este domingo el programa decidió desvelar los supuestos motivos de esta decisión mostrando las imágenes en las que la concusante se enfrentaba a la organización. "Esto va a ser la última vez que voy a decir esto. Si me vuelve a llamar rídicula delante de la presentadora cuatro veces y cuatro veces delante de los compañeros y no se le dice nada yo me voy a poner heavy. Quiero ver que se toma una medida con esta persona porque si no yo me pongo a ese nivel", decía Oriana al 'Súper'.

"A mí injusticias así no. Si se le dice una vez y continúa habrá que hacer algo. Es que estoy cabreadísima, si a mí me ponés unas normas se las ponéis al restro. Si permitís todo, pero a mí no se me permite yo me largo y punto, no me importa una mierda", anunciaba antes de abandonar el confesionario.

La influencer no se había pronunciado sobre los motivos de su marcha, pero al ver el vídeo que se emitió en el debate, Oriana cargó durantemente contra 'GH VIP' advirtiendo con acciones legales y desmintiendo su abandono.

"Desmiento categoricamente que haya abandono 'GH VIP'", comienza diciendo el escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram. "Ya se sabrá toda la verdad para la cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes", termina informando.

La cosa no quedó ahí. Oriana Marzoli quiso aclarar las imágenes que se vieron en el programa del momento en el que se ve como sale de confesionario. "Después de ese momento en el confesionario, salgo a hablar con ellos por la puerta de producción. Me dan una pastilla que se pone debajo de la lengua porque estaba nerviosa según ellos y después de la conversación, vuelvo a ponerme mi querido micrófono y vuelvo a entrar en la casa a ensayar el baile", explica.

"Hay imágenes, está la hora que lo demuestra y el audio mientras ensayo y le digo a Gustavo y a Marta que la pastilla que me han dado me tiene mareada…", aclara. "Ups, qué detalle que tenga tanta memoria, que existan las imágenes y que se pueda contrastar todo."

" Me abren la puerta del confesionario, entro a la casa, sigo ensayando y, tanto es así, que le comento a Marta mientras estoy bailando que estoy un poco mareada porque la pastilla que me han dado para la ansiedad me tenía así. ¿Vosotros me habéis visto con ansiedad? No, estaba cabreada simplemente, pero bueno. Así que vamos a tener que demostrar los horarios y las cosas porque estamos mintiendo. ¡Vamos a contar las cosas como son!", dice con sorna.

"Por cierto, cinco meses en ‘GH VIP Italia’ me ha ido genial. He llegado a la final, he quedado segunda, los trabajadores, producción, ejecutivos y presentador me felicitaron por el concurso tan maravilloso que hice, tengo un público italiano que me adora… ¡Diferencias!"

"De verdad chicos, os estáis olvidando de las cosas y vamos a tener que demostrar el horario en el que yo grabo ese confesionario y cuando yo entro", insiste.