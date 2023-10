Uno de los primeros cambios que llegaron a Mediaset tras la salida de Paolo Vasile del grupo fueron en el 'Código ético'. La nueva directiva puso en marcha una serie de cuestiones que impedían tratar ciertas temáticas en televisión, recogían las prácticas que no iban a estar permitidas en los platós o el nombre de los rostros famosos que la cadena había decidido vetar.

Uno de los programas que más sufrió las consecuencias del nuevo 'Código ético' del grupo de comunicación fue 'Sálvame'. Durante las últimas emisiones del programa fueron constantes las menciones a las nuevas normas de Mediaset. Pero desde que el magacín de Jorge Javier desapareció de Telecinco, no se había vuelto a escuchar hablar de él hasta que Emma García lo ha vueltomencionado.

Todo se producía después de que María Verdoy repasara algunas de las noticias más viralres de las redes sociales. "María perdona hija es que ni te escuchaba en los últimos momentos", le decía Emma García a su compañera. "¿Quieres dejar de chillar?", le pedía la presentadora a Amor Romeira. "Que sepan que le que gritaba era Emma, no yo", replicaba la colaboradora entre risas.

"Me ha impresionado mucho lo de la pestaña, no sé ni como nos reímos", comentaba Emma García aludiendo a un vídeo en el que una joven se quemaba la pestaña al ir a soplas las velas de su tarta de cumpleaños.

"¿Pero por qué no me voy a reír? ¿Pero qué ha pasado?", preguntaba entonces Emma sin entender nada y dirigiéndose a la directora de 'Fiesta'. "Me dicen no te rías. Por favor, ¿tampoco nos podemos reír ya? Porque en el código ético esto no lo pone", soltaba sin pudor después de recibir indicacione por el pinganillo pidiéndola que parara de reírse.